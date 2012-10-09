〔亚洲金融〕日韩同意10月底按日程结束双边货币互换

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透东京10月9日电---日本财务省周二表示,日本和韩国已同意双边货币互换协议将按日程在本月底到期后终止.
日韩认为已无必要延续互换协议,因为金融市场已恢复稳定,两国经济已健全.
双方也同意在必要时进行合作,同时密切监控国内和海外的经济情势.
日韩也同意两国财长在参加国际货币基金组织(IMF)以及世界银行会议时,于10月11日在东京会晤.
日本财务大臣城岛光力表示,上述决定完全基于经济,和政治无关.(完)
--编译 沈以文;审校 张荻
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p