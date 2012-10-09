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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 10:46 BJT

〔亚洲金融〕日韩同意10月底按日程结束双边货币互换

路透东京10月9日电---日本财务省周二表示,日本和韩国已同意双边货币互换协议将按日程在本月底到期后终止.

日韩认为已无必要延续互换协议,因为金融市场已恢复稳定,两国经济已健全.

双方也同意在必要时进行合作,同时密切监控国内和海外的经济情势.

日韩也同意两国财长在参加国际货币基金组织(IMF)以及世界银行会议时,于10月11日在东京会晤.

日本财务大臣城岛光力表示,上述决定完全基于经济,和政治无关.(完)

--编译 沈以文;审校 张荻

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