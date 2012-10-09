〔中国公开市场〕逆回购操作量维持高位,节后资金未显宽央行续施援手(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 逆回购操作量2,650亿元,仍维持高位

* 节后资金面因例行调准稍紧,央行支持力度不减

* 逆回购利率低于二级市场,机构需求旺盛

路透上海10月9日电---在中秋国庆长假过后,中国央行公开市场的资金投放力度仍不减,周二逆回购操作量达2,650亿元人民币,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.

交易员表示,节后接踵而至的例行调整存款准备金令流动性面临短期压力,并引发二级市场回购利率波动,为维持资金面的平稳,央行续施援手.

"其实(现在)资金面也不像节前那么紧,央行估计是想更保险一点,而且这个月到期的逆回购量也比较大,还是要平稳过渡,"上海一银行交易员称.

央行公告显示,公开市场今日共进行了2,650亿元逆回购操作,其中七天期逆回购操作量为1,650亿元,中标利率持平于3.35%;28天期为1,000亿元,中标利率亦持稳于3.60%.

华东一银行交易员则认为,目前公开市场逆回购利率明显低于二级市场回购利率,机构的资金需求因此更多转向公开市场,这亦是逆回购操作量居高不下的重要原因.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.因10月5日为假期,清算延至8日进行,由于商业银行在月末时点常规突击拉入存款以应对考核,机构会有相当量的准备金补缴,而15日则会退缴.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

国庆节前一周(9月24日-28日)央行公开市场共进行了4,700亿元逆回购操作,当周净投放3,650亿元,创出单周净投放量纪录新高.逆回购期限包括14天和28天,中标利率均持稳,分别为3.45%和3.60%.其中9月25日逆回购操作量为2,900亿元,创单日纪录新高.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 2,650

(周四) 待定

央票到期 100

正回购到期 --

逆回购到期 1,700

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--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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