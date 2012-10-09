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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 10:28 BJT

《全球市场》亚股上涨,但全球经济前景忧虑限制涨幅

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.6%,日经指数下滑0.3%

* 欧元、澳元持稳

* IMF调降全球经济增长率预估,对欧美决策者发出警告

路透东京10月9日电---亚洲股市周二上涨,但受到对全球经济前景的忧虑和对美国企业获利疲弱的预期限制.

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