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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 10:34 BJT

〔日本债市〕公债价格受到支撑,因全球经济成长担忧升温

路透东京10月9日电---日本公债价格周二早盘持稳,因全球经济增长担忧加剧且股市走低,支撑对固定收益资产的需求.

国际货币基金组织(IMF)周二调降对全球经济今年的增长预估,警告若欧美当局不解决各自的经济问题,经济可能持续低迷.[ID:nSB2037215]

IMF还调降了中国今年经济增速的预估至7.8%.

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