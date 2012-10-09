英日科学家共享诺贝尔医学奖,在干细胞领域贡献卓越

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩10月8日电---英国科学家约翰·格登（John Gurdon）和日本科学家山中伸弥（Shinya Yamanaka）共享2012年度诺贝尔医学奖，两人在干细胞研究领域均有杰出贡献。
格登现年79岁，任职剑桥大学格登研究所（Gurdon Institute）；现年50岁的山中伸弥任教日本京都大学。两位科学家发现制造可像胚胎干细胞活动、但不需从胚胎提取细胞的组织的方法。他们的研究意味着成年人的细胞可以被逆转改造成类胚胎干细胞，有朝一日用于受损的心脑及其他器官的组织重生。
今年诺贝尔医学奖的奖金为120万美元，将由两位获奖者平分。
瑞典卡罗琳医学院诺贝尔大会称：“这些突破性的发现完全改变了人类对细胞发展和分化的认识。”
早在1962年，格登就利用从蝌蚪肠细胞中提取的DNA，通过青蛙卵复制一只健康的蝌蚪，从而成为首位复制动物的科学家。
40余年后，山中伸弥的研究通过引入少量基因，从成年老鼠的皮肤细胞中分化出了老鼠的干细胞。他的突破性发现表明，成人组织的发展是可逆的。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保