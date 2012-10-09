英日科学家共享诺贝尔医学奖,在干细胞领域贡献卓越

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩10月8日电---英国科学家约翰·格登（John Gurdon）和日本科学家山中伸弥（Shinya Yamanaka）共享2012年度诺贝尔医学奖，两人在干细胞研究领域均有杰出贡献。

格登现年79岁，任职剑桥大学格登研究所（Gurdon Institute）；现年50岁的山中伸弥任教日本京都大学。两位科学家发现制造可像胚胎干细胞活动、但不需从胚胎提取细胞的组织的方法。他们的研究意味着成年人的细胞可以被逆转改造成类胚胎干细胞，有朝一日用于受损的心脑及其他器官的组织重生。

今年诺贝尔医学奖的奖金为120万美元，将由两位获奖者平分。

瑞典卡罗琳医学院诺贝尔大会称：“这些突破性的发现完全改变了人类对细胞发展和分化的认识。”

早在1962年，格登就利用从蝌蚪肠细胞中提取的DNA，通过青蛙卵复制一只健康的蝌蚪，从而成为首位复制动物的科学家。

40余年后，山中伸弥的研究通过引入少量基因，从成年老鼠的皮肤细胞中分化出了老鼠的干细胞。他的突破性发现表明，成人组织的发展是可逆的。（完）