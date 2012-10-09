《热点透视》法国对股权的一味沉湎恐扼杀BAE-EADS合并交易

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briançon; 编译 隋芬
路透伦敦10月8日电---今年7月,当欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA和英国BAE Systems(BAES.L)拿着合并计划去找法国政府的时候,得到的对待"就好比一个巴黎侍者站在那抽烟,好像生怕主顾不知道自己不受欢迎",一名参与了这场谈判的投资银行家这样说道.不是说法国反对这笔交易.但当法国社会党新政府正将精力放在别的问题上时,得在猝不及防的情形下琢磨这个重要的决定.
因此,法国的第一反应就是提出反对,并设定了一堆需要满足的条件.并购的发起方--两家公司的执行长希望改变EADS错综复杂的法德两国共同持股与治理的情形.但法国坚持要在合并后的公司占有大量股份,因而引发了最终可能扼杀这笔交易的一连串反对意见.
法国政府目前在EADS拥有15%股份,而一旦并购完成,在新公司的持股比例将被稀释为9%.理想情况下,这些股份将在一段时间后被出售,以减轻英国与美国的政治担忧--并购也需这两国批准.但法国不想让人觉得,它是被迫出售股份或是被迫参与"私有化"."私有化"一词在法国左派的某些圈子里仍很忌讳.
英国似乎能够接受,而两家公司的执行长好像也没有异议,只要法国明确它不会寻求进一步增持股份.但这反过来又会让德国担心,德国希望继续同法国平起平坐,并且提出了自己的要求.
在10月10日的截止期限前,仍有足够空间来达成最终的妥协--因为没人会愿意为交易的失败负担责任.但法国的要求首先就造成了困难.似乎没人告诉奥朗德总统,只要拥有黄金股权和处置权来保护战略机密,法国仍将在新公司拥有足够的影响力.也许是时候给法国上一堂商务基础的速成课了.(完)
--译文审校 张明钧
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p