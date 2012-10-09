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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 11:02 BJT

〔日本金融〕央行须解决通缩问题,仍有可用工具--亚洲开发银行总裁

路透东京10月9日电---亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦周二表示,日本是发达和发展中国家中唯一一个处于通缩中的国家,而解决该问题是央行的职责.

黑田东彦向记者表示,日本央行仍有许多对抗通缩的可用工具,例如买进更多的公债或者以通胀保值债券、股票和民间债券为标的.

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