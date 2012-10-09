〔中国新股〕洛阳钼业上市首日早盘劲升逾两倍,换手率达八成被停牌(更新版)

(新增分析师评论和更新股价)

* 洛阳钼业早盘涨幅超两倍

* 换手率达八成被临时停牌

* 分析师称公司盘小易操控

路透上海10月9日电---中国投资者情绪正处于矛盾中,一边抱怨新股扩容"失血",呼吁停发新股,一边却是新股上市即暴炒.全球第四大钼金属生产商--洛阳钼业(603993.SS)周二上市即成为明星股,早盘股价大涨逾两倍,并因换手率达八成触发停牌红线,被临时停牌.

洛阳钼业2亿A股今日首日上市,开盘报8.70元人民币,较其3元发行价大涨190%,本地时间10:47,该股报9.33元,涨幅达211%,成交1.6亿股.而洛阳钼业H股(3993.HK)早盘亦上涨3.17%,报3.58港元.

东兴证券分析师张方指出,洛阳钼业A股发行时定价较低,而且公司缩减发行规模,发行及上市的股份较少,"这种情况下,比较容易受到游资操控."

他并认为,该公司基本面并没有大的变化,洛阳钼业的合理定位在6元附近.

根据上海证交所相关规定,若新股上市首日盘中换手率达到80%以上,将被实施临时停牌直至收盘前五分钟(14:55).

洛阳钼业本次A股IPO最终发行量为2亿股,筹资额6亿元.而此前,该公司宣布拟发行不超过5.42亿A股,募集项目计划使用募集资金合计为36.46亿元.

公司募集资金主要用于年处理4.2万吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目、年产1万吨钼酸铵生产线项目、高性能硬质合金项目和钨金属制品及钨合金材料深加工项目.

洛阳钼业主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条.公司现已成为国内最大的钼生产商,也是国内第二大的钨精矿生产商.(完)