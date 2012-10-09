〔日本个股〕富士胶片在中国销售协议暂停,受中日紧张关系影响

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透东京10月9日电---日本富士胶片(4901.T)执行长周二表示,该公司在中国的一些商业谈判因中日紧张关系而暂停.
"部分医疗和冲印设备以及相机相关产品的销售协议暂停,"富士胶片会长暨执行长Shigetaka Komori向记者表示.他指出,中日紧张关系和相关抗议行动并未影响富士的工厂、设备或办公室.(完)
--编译 王冠中;审校 侯向明
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p