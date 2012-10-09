〔日本个股〕富士胶片在中国销售协议暂停,受中日紧张关系影响

路透东京10月9日电---日本富士胶片(4901.T)执行长周二表示,该公司在中国的一些商业谈判因中日紧张关系而暂停.

"部分医疗和冲印设备以及相机相关产品的销售协议暂停,"富士胶片会长暨执行长Shigetaka Komori向记者表示.他指出,中日紧张关系和相关抗议行动并未影响富士的工厂、设备或办公室.(完)