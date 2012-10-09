〔中国股市〕沪综指早盘收涨逾2%,金融股领涨令维稳预期增强

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海10月9日电---中国股市沪综指周二早盘收涨逾2%.分析师指出,中共十八大会议即将召开,而金融股早盘领涨令增强市场维稳预期,吸引场外资金介入,水泥基建等板块亦走强为大盘增添动力,沪综指四个多月来首次突破60日均线压制.
沪综指.SSEC早盘收报2,116.795点,涨42.376点,或2.04%,60日均线目前为2,108点;而上证180金融指数.SSE180FI早盘收在2,759.783点,涨2.38%.
"还是十八大前的稳维预期比较强."长江证券分析师宋中庆指出,汇金公司继续增持工行(601398.SS)及媒体报导称保险公司近日加仓百亿元人民币股权投资,刺激权重占比较大的金融类股票出现较大上涨,从而推动大盘上扬.
他预计,前期密集成交区域--沪综指2,120-2,130点附近较为关键,若能有效突破,大盘可以走得更远.
工商银行(601398.SS)今日发布的股份变动情况公告显示,汇金公司三季度增持了626.63万股股权,12个月以来则合计增持工商银行11,664.33万股.工商银行早盘涨1.6%报3.81元.兴业证券(601377.SS)早盘涨停报10.38元.
周二上市的新股洛阳钼业(603993.SS)获得市场热捧,早盘因换手达八成而被临时停牌,停牌前股价报9.33元,较其发行价上涨211%.
近日中共中央政治局会议确定,中共十八大会议将于11月8日召开.该次会议将确定下一届中共中央领导层.
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保