〔中国股市〕沪综指早盘收涨逾2%,金融股领涨令维稳预期增强

路透上海10月9日电---中国股市沪综指周二早盘收涨逾2%.分析师指出,中共十八大会议即将召开,而金融股早盘领涨令增强市场维稳预期,吸引场外资金介入,水泥基建等板块亦走强为大盘增添动力,沪综指四个多月来首次突破60日均线压制.

沪综指.SSEC早盘收报2,116.795点,涨42.376点,或2.04%,60日均线目前为2,108点;而上证180金融指数.SSE180FI早盘收在2,759.783点,涨2.38%.

"还是十八大前的稳维预期比较强."长江证券分析师宋中庆指出,汇金公司继续增持工行(601398.SS)及媒体报导称保险公司近日加仓百亿元人民币股权投资,刺激权重占比较大的金融类股票出现较大上涨,从而推动大盘上扬.

他预计,前期密集成交区域--沪综指2,120-2,130点附近较为关键,若能有效突破,大盘可以走得更远.

工商银行(601398.SS)今日发布的股份变动情况公告显示,汇金公司三季度增持了626.63万股股权,12个月以来则合计增持工商银行11,664.33万股.工商银行早盘涨1.6%报3.81元.兴业证券(601377.SS)早盘涨停报10.38元.

周二上市的新股洛阳钼业(603993.SS)获得市场热捧,早盘因换手达八成而被临时停牌,停牌前股价报9.33元,较其发行价上涨211%.

近日中共中央政治局会议确定,中共十八大会议将于11月8日召开.该次会议将确定下一届中共中央领导层.