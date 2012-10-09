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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 16:35 BJT

〔表格〕英国8月工业生产较前月下滑0.5%,符合预估

路透伦敦10月9日电---英国国家统计局周二公布的数据显示:

* 英国8月工业生产较前月下滑0.5%(预估为下降0.5%),较上年同期下滑1.2%

* 英国8月制造业产出较前月下滑1.1%(预估为下滑0.6%),较上年同期下滑1.2%

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