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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 16:40 BJT

〔表格〕英国8月全球商品贸易逆差扩大至98.44亿英镑,大于市场预估

路透伦敦10月9日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国8月全球商品贸易逆差为98.44亿英镑(预估为逆差85亿),7月修正后为逆差73.37亿英镑

* 英国8月对非欧盟地区的贸易逆差为49.72亿英镑(预估为逆差40亿),7月修正后为逆差29.29亿英镑

贸易收支数据如下(单位为10亿英镑):

8月 7月 (7月前值) 预估

全球商品贸易收支 -9.844 -7.337 (-7.149) -8.50

对非欧盟贸易收支 -4.972 -2.929 (-2.877) -4.00

对欧盟贸易收支 -4.872 -4.408 (-4.272)

服务贸易收支 5.675 5.632 (5.632)

扣除石油及不稳定因素 -7.702 -6.811 (-6.725) (完)

--编译 艾茂林; 审校 蔡美珍

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