〔表格〕英国8月全球商品贸易逆差扩大至98.44亿英镑,大于市场预估

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透伦敦10月9日电---英国国家统计局周二公布:
* 英国8月全球商品贸易逆差为98.44亿英镑(预估为逆差85亿),7月修正后为逆差73.37亿英镑
* 英国8月对非欧盟地区的贸易逆差为49.72亿英镑(预估为逆差40亿),7月修正后为逆差29.29亿英镑
贸易收支数据如下(单位为10亿英镑):
8月 7月 (7月前值) 预估
全球商品贸易收支 -9.844 -7.337 (-7.149) -8.50
对非欧盟贸易收支 -4.972 -2.929 (-2.877) -4.00
对欧盟贸易收支 -4.872 -4.408 (-4.272)
服务贸易收支 5.675 5.632 (5.632)
扣除石油及不稳定因素 -7.702 -6.811 (-6.725) (完)
--编译 艾茂林; 审校 蔡美珍
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p