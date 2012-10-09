《汇市简讯》美元/泰铢陷入窄幅区间交投,买卖兴趣都有

0253GMT * 美元/泰铢陷于窄幅区间交投,买兴和卖兴都有 * 迄今该货币对仅在30.62-30.64区间交投 * 交易员表示,30.62处存在强劲的本地买兴,但投资者不愿追捧卖盘 * 据称有出口商开盘在30.64-30.65处抛售.(完) --编译 王翔琼; 审校 白云