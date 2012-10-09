美国国防部长呼吁拉美国家勿以军队取代警力

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透乌拉圭埃斯特角城10月8日电---美国国防部长帕内塔周一告诫西半球国家，不要依靠军队执行警察任务。他在区域性国防部长会议上表示，应加强民政当局执法能力。
许多拉美国家面临打击骚乱和贩毒的压力，帕内塔表示：“动用军队执行民事执法不是长久之计。”
他承认，有时遇到危及和平与稳定的跨国威胁时，确实很难说究竟应当由军队还是执法机构来处理。在911事件发生后，过去十年美国国内对如何处理此类问题也分歧严重。
“作为合作伙伴，美国将竭尽所能缩小执法机构与武装部队间的力量差距，”他在第十届美洲国防部长会议上说道。
“我们致力于以尊重人权、法治和民政当局的方式推进，我们能够、也愿意伸出援手，但最终民政当局必须能够自己扛起这个重担，”他说。
他在与其他国家国防部长的会谈中，敦促各国军方加强协同合作，这是美国国防部新国防战略的一部分。
美国新国防战略今年稍早获得批准，基于新战略，美国的注意力将更多向亚太地区转移。（完）
--编译：张家伟 发稿：朱淑珍
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p