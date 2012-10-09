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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 11:37 BJT

〔中国期市〕上海期胶涨逾4%至约五个月最高位

路透上海10月9日电---上海期胶周二上涨逾4%,至约五个月最高位.

上海期货交易所主力2013年1月期胶合约SNRcv1上扬4.26%,报每吨25,675元人民币(4,100美元),此前曾触及盘中高位25,790元人民币,为5月初以来的最高位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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