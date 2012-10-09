诺贝尔和平奖得主已定 保密成关键

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译)
路透奥斯陆10月6日电---诺贝尔和平奖委员会加强安保工作，防止结果提前泄露。
“我们采取了预防措施。”诺贝尔研究所负责人伦德斯塔德（Geir Lundestad）对路透表示。
诺贝尔和平奖得主已经产生，但是在10月12日正式公布前仍是秘密，候选者约230位。
“泄密总体来说不是什么问题。不过我们希望保密。”
一种担忧是窃密者使用望远镜从附近的建筑物看到名单。“把窗帘拉下来就是。”伦德斯塔德说道。
“手机是巨大的安全隐患......我们从不把手机带进来。”伦德斯塔德表示。手机可以被远程启动，被当做监听装置。
诺贝尔和平奖委员会还听取了安全顾问的其他建议，不过伦德斯塔德拒绝讨论这些。
伦德斯塔德称，诺贝尔和平奖得主的人生会受到很大影响。缅甸反对党领导人昂山素季曾于1991年获得该奖项，后来在2010年恢复自由，并于今年6月赴奥斯陆访问。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p