诺贝尔和平奖得主已定 保密成关键

(本文由路透中文网编译)

路透奥斯陆10月6日电---诺贝尔和平奖委员会加强安保工作，防止结果提前泄露。

“我们采取了预防措施。”诺贝尔研究所负责人伦德斯塔德（Geir Lundestad）对路透表示。

诺贝尔和平奖得主已经产生，但是在10月12日正式公布前仍是秘密，候选者约230位。

“泄密总体来说不是什么问题。不过我们希望保密。”

一种担忧是窃密者使用望远镜从附近的建筑物看到名单。“把窗帘拉下来就是。”伦德斯塔德说道。

“手机是巨大的安全隐患......我们从不把手机带进来。”伦德斯塔德表示。手机可以被远程启动，被当做监听装置。

诺贝尔和平奖委员会还听取了安全顾问的其他建议，不过伦德斯塔德拒绝讨论这些。

伦德斯塔德称，诺贝尔和平奖得主的人生会受到很大影响。缅甸反对党领导人昂山素季曾于1991年获得该奖项，后来在2010年恢复自由，并于今年6月赴奥斯陆访问。（完）