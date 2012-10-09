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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 11:49 BJT

更正(官方):〔日本个股〕铃木汽车称,9月对中国经销商销量同比下滑42.5%

(更正:由铃木汽车方面更正,内文销量同比下滑幅度应为"42.5%",非"44.5%".销量应为"16,020辆",非"15,446辆")

路透东京10月9日电---日本铃木汽车(7269.T)称,9月对中国经销商的销量同比下滑42.5%至16,020辆.此前中日两国岛屿争端在华引发反日抗议活动.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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