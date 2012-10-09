〔中国债市动态〕利率债收益率止升趋稳交投仍淡,逆回购助缓紧张资金面

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海10月9日电---中国银行间债市周二早盘国债等主要利率产品收益率止升趋稳,但交投仍不甚活跃.因央行公开市场大规模逆回购注入流动性,令紧张的资金面有所缓和.
至于国开行稍早招标增发的五期债,除一年期品种外,总体未明显偏离预期,目前来看对二级市场影响不算明显.
央行公开市场今日进行了总额2,650亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,650亿元,28天期为1,000亿元;中标利率均持平,且低于二级回购利率水平.[CN/MMTCN]
华北一银行交易员表示,早盘现券买气较上日略增,但收益率"总体变化不是很大."
二级市场质押式回购利率中,隔夜品种CN1DRP=CFXS加权利率大跌逾30个基点(bp),七天CN7DRP=CFXS和14天品种CN14DRP=CFXS加权利率则有3-6个bp左右的小幅下行.
业内人士稍早透露,国开行增发的一年期固息债,中标收益率为3.4439%,远高于此前3.38%的预测均值;同时招标的四期三至10年增发债收益率,则基本符合预期.[ID:nSB2036993]
剩余期限约4.36年的国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM为3.2000%/3.1850%,上日尾盘为3.2000%/3.1800%;金融债方面,剩余期限约6.66年的进出口行固息债120308券最新成交tCN120308=CFXS在4.1312%,上日尾盘为4.1400%(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保