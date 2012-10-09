〔中国债市动态〕利率债收益率止升趋稳交投仍淡,逆回购助缓紧张资金面

路透上海10月9日电---中国银行间债市周二早盘国债等主要利率产品收益率止升趋稳,但交投仍不甚活跃.因央行公开市场大规模逆回购注入流动性,令紧张的资金面有所缓和.

至于国开行稍早招标增发的五期债,除一年期品种外,总体未明显偏离预期,目前来看对二级市场影响不算明显.

央行公开市场今日进行了总额2,650亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,650亿元,28天期为1,000亿元;中标利率均持平,且低于二级回购利率水平.[CN/MMTCN]

华北一银行交易员表示,早盘现券买气较上日略增,但收益率"总体变化不是很大."

二级市场质押式回购利率中,隔夜品种CN1DRP=CFXS加权利率大跌逾30个基点(bp),七天CN7DRP=CFXS和14天品种CN14DRP=CFXS加权利率则有3-6个bp左右的小幅下行.

业内人士稍早透露,国开行增发的一年期固息债,中标收益率为3.4439%,远高于此前3.38%的预测均值;同时招标的四期三至10年增发债收益率,则基本符合预期.[ID:nSB2036993]

剩余期限约4.36年的国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM为3.2000%/3.1850%,上日尾盘为3.2000%/3.1800%;金融债方面,剩余期限约6.66年的进出口行固息债120308券最新成交tCN120308=CFXS在4.1312%,上日尾盘为4.1400%(完)