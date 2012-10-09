〔新债招标〕中国国开债三年期以上收益率基本符合预期,一年需求不济(更新版)

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(新增交易员评论和细节)
* 38-42期福娃债二次增发,一年期需求逊色
* 三年期以上品种收益率基本符合预期
* 对短期资金面的担忧拖累一年债参与热情
路透北京10月9日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二再次增发38-42期固息债.虽然一年期品种较前次发行量有所削减,但市场对未来资金面前景仍存忧虑,抑制了一年期品种的参与热情,认购倍数一般且中标收益率大幅高于预期.
不过三年期以上品种的投资价值获市场认可,交易员认为,除部分期限当前收益率水平具有优势外,国内经济难在短期有明显起色,利好债市提振了投资者对中长期限券种的信心,亦活跃了需求度.
具体增发结果如下:
一年 三年 五年 七年 10年
中标收益率 3.4439% *3.8753% *4.0733% *4.2027% 4.2979%
预期均值 3.38% 3.88% 4.08% 4.22% 4.30%
投标倍数 1.18 1.98 3.09 2.16 2.03
前次增发收益率 3.3825% *3.9110% *4.1192% *4.2356% 4.3183%
(9月25日)
注: *三、五和七年期为加权收益率.
"本来觉得(一年期)发的少,就40亿,收益率不会那么高了,可能还是大家对短期资金面有担心,导致最后招的比较高."上海一银行交易员表示.
截止周一,银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值相应为3.4158%、3.9137%、4.0961%、4.2659%和4.3194%.
与第一次增发各品种同为60亿元的增发上限不同,本次增发中,一年品种(38期)CN120238=CFXS至多40亿元,三年(39期)CN120239=CFXS和七年(41期)CN120241=CFXS上限60亿元,五年(40期)CN120240=CFXS和10年(42期)CN120242=CFXS品种至多70亿元.
在中秋国庆长假过后,中国央行公开市场的资金投放力度仍不减,周二逆回购操作量达2,650亿元人民币,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.[CN/MMTCN]
上述增发债具体条款如下:
第38-42期第二次增发
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发行总量 300亿
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%
招标时间 10月9日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10
招标方式 1/10年:单一利率(荷兰式)招标方式
3/5/7年:多种利率(美国式)招标方式
缴款日 10月15日
起息日 9月17日
分销期 9月26日-10月10日
上市日 一年:10月17日;
三年、五年、七年和10年:10月19日
基本承销额 不设立
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p