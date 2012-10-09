〔新债招标〕中国国开债三年期以上收益率基本符合预期,一年需求不济(更新版)

(新增交易员评论和细节)

* 38-42期福娃债二次增发,一年期需求逊色

* 三年期以上品种收益率基本符合预期

* 对短期资金面的担忧拖累一年债参与热情

路透北京10月9日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二再次增发38-42期固息债.虽然一年期品种较前次发行量有所削减,但市场对未来资金面前景仍存忧虑,抑制了一年期品种的参与热情,认购倍数一般且中标收益率大幅高于预期.

不过三年期以上品种的投资价值获市场认可,交易员认为,除部分期限当前收益率水平具有优势外,国内经济难在短期有明显起色,利好债市提振了投资者对中长期限券种的信心,亦活跃了需求度.

具体增发结果如下:

一年 三年 五年 七年 10年

中标收益率 3.4439% *3.8753% *4.0733% *4.2027% 4.2979%

预期均值 3.38% 3.88% 4.08% 4.22% 4.30%

投标倍数 1.18 1.98 3.09 2.16 2.03

前次增发收益率 3.3825% *3.9110% *4.1192% *4.2356% 4.3183%

(9月25日)

注: *三、五和七年期为加权收益率.

"本来觉得(一年期)发的少,就40亿,收益率不会那么高了,可能还是大家对短期资金面有担心,导致最后招的比较高."上海一银行交易员表示.

截止周一,银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值相应为3.4158%、3.9137%、4.0961%、4.2659%和4.3194%.

与第一次增发各品种同为60亿元的增发上限不同,本次增发中,一年品种(38期)CN120238=CFXS至多40亿元,三年(39期)CN120239=CFXS和七年(41期)CN120241=CFXS上限60亿元,五年(40期)CN120240=CFXS和10年(42期)CN120242=CFXS品种至多70亿元.

在中秋国庆长假过后,中国央行公开市场的资金投放力度仍不减,周二逆回购操作量达2,650亿元人民币,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.[CN/MMTCN]

上述增发债具体条款如下:

第38-42期第二次增发

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发行总量 300亿

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%

招标时间 10月9日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/10年:单一利率(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种利率(美国式)招标方式

缴款日 10月15日

起息日 9月17日

分销期 9月26日-10月10日

上市日 一年:10月17日;

三年、五年、七年和10年:10月19日

基本承销额 不设立

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)