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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 12:04 BJT

〔国际油市〕美国原油期货涨1美元,因中东紧张局势升温引发供应忧虑

路透新加坡10月9日电---美国原油期货周二上涨1美元，因为土耳其和叙利亚之间的紧张局势升温引发对石油供应的担忧,尽管全球需求前景疲弱.

0352GMT,美国11月原油期货合约CLc1上扬0.89美元,报每桶90.22美元,此前曾最高升至90.33美元.

布兰特原油期货合约LCOc1上涨0.80美元,报112.62美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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