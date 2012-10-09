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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 11:51 BJT

〔日本股市〕早盘收低,受企业获利和中国经济放缓忧虑拖累

路透东京10月9日电---日股日经指数周二早盘下跌,因投资者愈发担忧企业在公布季度财报时将下调全年财测,此前世界银行警告称中国经济成长放缓持续的时间可能比预想的要长.

移动运营商软银(9984.T)下挫2.8%拖累大盘,此前日本经济新闻报导称,KDDI(9433.T)获得较多iPhone 5订户,部分原因是KDDI允许用户更换手机系统商但保留原门号.KDDI股价上扬0.3%.

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