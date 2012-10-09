〔中国汇市〕人民币早盘微升,整体仍在日间波幅上限附近窄幅波动

* 人民币早盘微升

* 结售汇早盘相对均衡,午盘购汇或偏多

* 整体仍在日间波幅上限附近窄幅波动

* 美元向下趋势应不大

路透北京10月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘稍微走升,结售汇相对均衡,整体成交仍在人民币日间波幅上限附近窄幅振荡.

交易员表示,目前美元比较便宜,加上节后购汇需求本身也会上来,中间价也保持平稳,应会终止美元持续走弱的态势.

上海一外资行交易员称,早盘上看该行结汇和购汇暂时比较均衡,但"我们客户有一些购汇的预报,所以可以等等看下午的行情,今天(美元)向下的趋势应该不大."

北京时间12:10,人民币兑美元即期报6.2853元,上日收报6.2872元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3441元,上日中间价为6.3426元.

"现在看美元比较便宜,客户还是有抄底的心态,个人预计6.28元处应该对美元有较强的支撑."北京某大行交易员称,短期来看国内经济政策以维稳为主,人民币虽然乐观偏强,但综合看短期可能会在中间价指导下逐步回到6.33元一线.

周一时人民币兑美元即期一度创出6.2812元高位,刷新节前最后一个交易日9月28日所创的6.2835元的汇改以来高点,日间波幅已达0.97%,接近1%的波幅限制.今天人民币即期波幅仍保持在0.9%附近.

"看中间价央行还是想企稳的,不过最近中间价和实际价格偏离的有点大,一方面是长假美元留在手里也没什么用,另一方面也不排除央行在节前有干预过.节后实际价格和中间价的偏离应该会缩小."上述上海交易员认为.

亚洲汇市欧元兑美元EUR=报1.2984美元,较美国尾盘近微升,不过脱离上周五触及的两周高位1.3072美元.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3880/10,上日尾盘为6.3890.

北京时间12:10,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2890/10元,上一交易日尾盘报6.2925元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>