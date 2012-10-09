〔路透调查〕印尼央行料连续第八个月维持指标利率不变

路透雅加达10月9日电---周二公布的一份路透调查显示,印尼央行周四可能连续第八个月维持指标利率在纪录低位不变,因尽管出口放缓,该国仍有能力保持经济强劲增长.

路透访问的19名分析师预计,印尼央行在10月政策会议上将令指标利率保持在5.75%.

然而,虽然一些国家已经降息或在考虑这么做,但分析师仍预计印尼将趋于收紧政策来确保通胀受控.

13名给出年底预估的受访分析师均认为,印尼央行在2012年余下的时间内将按兵不动,不过一些分析师预计,年底前该行会将把存款工具利率上调25-50个基点,以帮助提振低迷的印尼卢比汇率.(完)