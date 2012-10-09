〔路透调查〕印尼央行料连续第八个月维持指标利率不变

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透雅加达10月9日电---周二公布的一份路透调查显示,印尼央行周四可能连续第八个月维持指标利率在纪录低位不变,因尽管出口放缓,该国仍有能力保持经济强劲增长.
路透访问的19名分析师预计,印尼央行在10月政策会议上将令指标利率保持在5.75%.
然而,虽然一些国家已经降息或在考虑这么做,但分析师仍预计印尼将趋于收紧政策来确保通胀受控.
13名给出年底预估的受访分析师均认为,印尼央行在2012年余下的时间内将按兵不动,不过一些分析师预计,年底前该行会将把存款工具利率上调25-50个基点,以帮助提振低迷的印尼卢比汇率.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p