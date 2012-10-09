〔中国棉花〕预计今年棉花实际产量同比降4.2%至690万吨--发改委官员

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透北京10月9日电---中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周二称,预计2012年全国棉花实际产量690万吨左右,比上年减少30万吨,减幅4.2%.
刊登在中国棉花信息网上的新闻稿称,据农业部门最新调查,2012年棉花种植面积7,255万亩左右,同比减少301万亩,减幅4%.
新闻稿称,除部分产区前一段受台风影响造成倒伏和蕾铃脱落外,其它大部分产区气候基本正常,棉花长势良好,如后期不出现灾害性天气,有望获得较好收成.
张晓强称,今年春播前国家公布2012年度棉花临时收储价20,400元人民币/吨,比上年度提高600元/吨,对稳定棉花生产起到了积极作用.但受种棉比较收益下降、生产成本大幅上升等因素影响,今年棉花播种面积有所下降.(完)
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--发稿 李文科; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保