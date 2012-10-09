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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 12:21 BJT

〔中国棉花〕预计今年棉花实际产量同比降4.2%至690万吨--发改委官员

路透北京10月9日电---中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周二称,预计2012年全国棉花实际产量690万吨左右,比上年减少30万吨,减幅4.2%.

刊登在中国棉花信息网上的新闻稿称,据农业部门最新调查,2012年棉花种植面积7,255万亩左右,同比减少301万亩,减幅4%.

新闻稿称,除部分产区前一段受台风影响造成倒伏和蕾铃脱落外,其它大部分产区气候基本正常,棉花长势良好,如后期不出现灾害性天气,有望获得较好收成.

张晓强称,今年春播前国家公布2012年度棉花临时收储价20,400元人民币/吨,比上年度提高600元/吨,对稳定棉花生产起到了积极作用.但受种棉比较收益下降、生产成本大幅上升等因素影响,今年棉花播种面积有所下降.(完)

更多细节,请点选中国棉花信息网网站(here)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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