〔中国房地产〕前三季万科保利中海名列销售前三,企业集中度续升-CRIC

路透上海10月9日电---房地产服务企业--易居中国EJ.N旗下中国房产信息集团(CRIC)最新报告发布前三季中国国内房地产企业销售前50强排行榜,万科(000002.SZ)、保利地产(600048.SS)、中国海外发展(0688.HK)名列销售额前三甲;与上半年相比,保利和中海地产名次对换.

报告指出,这一轮房地产调控的长期化,促使行业内部分化加剧,大型龙头企业逆市下持续增长,行业分化加剧,企业集中度继续提升,例如前20名入榜企业的市场份额19.25%,较去年同期提高了2.14个百分点.

报告称,由于经济的不确定,政策调控预期多空交替上演,市场房价博弈转向地价博弈,给6、7、8三月带来一波向好行情,但受政策、经济因素影响,整体房地产市场趋势仍不明朗,9-12月市场将再度进入震荡期.而标杆房企则紧紧抓这个有利的"窗口期"去存化,从而使得今年前三季度标杆房企整体销售表现优于去年同期.

万科地产200002.SZ前三季销售额达959亿元人民币,保利和中海地产分别为764亿元和757亿元.排名第四和第五位的绿地集团和恒大地产(3333.HK)分别实现销售725亿元和615亿元.

目前这三大上市房企还未公布前三季销售额,1-8月万科公布其累计实现销售面积802.9万平方米,销售金额842.8亿元;中国海外同期实现销售额达832.8亿港元(约675亿元人民币).

报告认为,保利今年前三季度的销售额已经与去年全年销售额基本持平,部分地方公司已提前完成全年目标.与其他以价跑量的企业不同的是,保利今年的平均销售均价与去年同期没有明显下降.企业雄厚的资金实力、适当的产品结构以及对政策环境的准确把控等因素共同造就了保利上佳销售业绩.

中海在8月份将企业全年销售目标由800亿港元提升至1,000亿港元.报告称,前三季度中海已经完成新的销售目标的九成,随着"金九银十"传统销售旺季的到来,中海超额完成新定的全年销售目标已板上钉钉,极有可能成为"千亿元俱乐部"的又一成员.(完)