《汇市简讯》欧元/澳元技术面显示可能继续走低

0353GMT * 从通道顶部开始的修正料将继续,随后才会遇到有力的支撑 * 50-61.8%费波纳奇回档位正好落在9月18日高点,这可能是近期目标 * 逢高卖出,直到测试重要支撑位 浏览图表,请点击:(link.reuters.com/fur23t) --编译 张涛; 审校 丁琦