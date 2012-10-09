《汇市简讯》欧元/澳元技术面显示可能继续走低

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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0353GMT * 从通道顶部开始的修正料将继续,随后才会遇到有力的支撑 * 50-61.8%费波纳奇回档位正好落在9月18日高点,这可能是近期目标 * 逢高卖出,直到测试重要支撑位 浏览图表,请点击:(link.reuters.com/fur23t) --编译 张涛; 审校 丁琦
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