〔中国货币市场〕逆回购缓压隔夜回购利率大跌,但对较长品种需求仍旺(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月9日电---中国银行间市场周二早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均出现回落.央行再次释放大额逆回购缓解资金面压力,隔夜品种回落明显;而七天及期限更长品种利率则仅小降,显示机构出借此类资金仍相对谨慎.

交易员认为,虽然今日公开市场释放逆回购助力流动性回暖,但鉴于本月中下旬资金面将迎来连续大量逆回购到期,机构对于时限上能覆盖该阶段的资金需求仍旺盛.

"大量的逆回购到期都集中在中下旬,大家还是想囤积点能平安跨过去的钱."上海一银行交易员称.

但她同时指出,正常情况下,市场利率应该维持在逆回购利率附近波动,但目前前者明显高于后者.因此,如果周四公开市场仍保持强劲逆回购投放的话,七天、14天等品种利率仍存在回落空间.

截止目前统计,从本月11日起至25日,将陆续有逾7,000亿元逆回购到期.

央行公告显示,公开市场今日共进行了2,650亿元逆回购操作,其中七天期逆回购操作量为1,650亿元,中标利率持平于3.35%;28天期为1,000亿元,中标利率亦持稳于3.60%.[ID:nSB2037461]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3734 3.7336 -36.02 3,801.90

七天CN7DRP=CFXS 3.7596 3.8268 -6.72 507.90

14天CN14DRP=CFXS 3.9579 3.9830 -2.51 165.05

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3674 3.7337 -36.63 1,038.64

七天CHICNY7D=CFXS 3.7703 3.8987 -12.84 134.37

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.6900 3.3800 31.00 384.65

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.4350 3.6100 -17.50 88.73

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.3400 3.1800 16.00 4.90

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.3900 3.7700 -38.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7800 3.8100 -3.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9566 4.0000 -4.34 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.3635 3.7192 -35.57 --

七天SHICNYSWD= 3.7508 3.8125 -6.17 --

三个月SHICNY3MD= 3.6881 3.6868 0.13 --

==============================================================================(完)