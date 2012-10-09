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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 13:30 BJT

〔日本经济〕第四季产出或维持疲弱,因海外增长推迟复苏--央行月报

路透东京10月9日电---日本央行周二表示,由于海外增长复苏推迟,日本的工厂产出料将在10-12月当季保持疲势,这表明央行仍在留意经济进一步放缓的风险.

央行月度经济报告表示,随着低排放汽车补贴政策到期,民间消费也可能下滑.

黯淡评估凸显了市场当前的主导看法,即日本央行本月稍晚可能进一步扩大货币刺激,以维持经济复苏.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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