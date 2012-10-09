〔日本经济〕第四季产出或维持疲弱,因海外增长推迟复苏--央行月报

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透东京10月9日电---日本央行周二表示,由于海外增长复苏推迟,日本的工厂产出料将在10-12月当季保持疲势,这表明央行仍在留意经济进一步放缓的风险.
央行月度经济报告表示,随着低排放汽车补贴政策到期,民间消费也可能下滑.
黯淡评估凸显了市场当前的主导看法,即日本央行本月稍晚可能进一步扩大货币刺激,以维持经济复苏.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p