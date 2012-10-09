《中国数据观测》9月M2增速料略升至13.7%,新增贷款回落至6,500亿

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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* 公布内容: 中国9月M2及新增人民币贷款等数据
* 公布时间: 无固定时间,最晚10月15日
--调查结果:
9月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数
广义货币供应量(M2)同比% 13.7 13.3-15.0 13.5 13.0 27
新增人民币贷款(亿元) 6,500 6,000-8,000 7,039 4,700 28
人民币贷款余额同比% 16.3 16.0-16.6 16.1 15.9 16
外汇储备(万亿美元) 3.253 3.18-3.33 *3.240 3.2017 10
(注: *外汇储备为2012年6月末数值)
--数据要点:
受制于信贷额度限制,中国2010年和2011年的9月都未出现"季末冲贷",今年料也不会例外,但持续的偏向宽松政策有望拉动M2的回升和社会融资规模的扩张.
接受路透调查的28家机构预测中值显示,9月末广义货币供应量(M2)同比增速料为13.7%,较上月略升;而新增人民币贷款则在6,500亿元,低于上月的7,039亿元.
路透调查并显示,中国9月末外汇储备料微增至3.253万亿美元,扭转6月末的下滑态势.
季末贷款冲高的戏法会否再现?是次分析师预估值出现分歧.按照四个季度"3:3:2:2"的信贷格局,9月额度差不多在6,000亿元附近.但也有多家机构预计9月信贷会在七八千亿.
上海证券宏观分析师胡月晓称,目前企业没有信贷需求,接单不足,投资增速回落,长期信贷增速也跟着下降,增量就靠着政府出台的投资项目.
"最近钢铁水泥价格的上涨也反映出投资确实有起来,以地方政府项目为主,而且这些项目主要要依靠银行贷款.所以9月的人民币贷款可能会加速."兴业证券宏观分析师王涵称.
今年以来中国经济下滑态势明显,"稳增长"已成为政府工作重中之重,并加大投资力度,仅9月初国家发改委密集批复的两批投资项目规模就超过1万亿元,包括城轨,公路建设,市政类及港口、航道等项目.[ID:nSB1765488]
瑞银报告称,预计信贷和社会融资规模增速会加快,房地产销售继续反弹,基建投资也会提速.据上述乐观迹象预计,9月末人民币贷款余额增速料达16.3%,新增人民币贷款6,500亿元,而且中长期贷款占比有望一定程度提升.
7、8两月社会融资规模结构出现变化,其中债券融资占比提升,显示资金对实体经济扶持力度正趋加强.分析人士认为,该趋势有望在未来数月中延续,这也从另一个角度解释了M2增速快于信贷.
最新汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行10月调降存款准备金率的预期仍存,但有所降温,降息预期亦再度淡化.[ID:nSB2035717]今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.
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以下为本次路透调查结果:
机构名称 外汇储备 M2 新增贷款 人民币贷款余额
(万亿美元) (同比%) (10亿元人民币) (同比%)
澳新银行 ~ ~ 700.0 ~
交通银行 ~ 13.6 800.0 16.6
西班牙对外银行 3.255 13.7 650.0 16.3
交银国际 3.260 13.7 620.0 16.2
美银美林 ~ 13.9 700.0 16.4
国开证券 ~ 13.7 650.0 16.1
建设银行 3.310 15.0 600.0 16.2
中金公司 ~ 13.5 750.0 ~
中信证券 ~ 13.9 650.0 ~
德意志银行 ~ 14.0 650.0 ~
光大证券 ~ 13.8 600.0 16.2
Forecast PTE ~ 13.7 700.0 ~
高盛 ~ 13.8 680.0 ~
华融证券 3.330 13.3 610.0 16.3
华宝信托 3.200 13.6 650.0 16.3
兴业银行 3.250 13.9 750.0 16.5
ING金融市场 ~ 13.4 700.0 ~
摩根大通 ~ 14.0 615.0 16.2
民族证券 ~ 13.6 650.0 ~
华侨证券 ~ 13.6 600.0 ~
北京领先
国际金融资讯 3.250 13.9 700.0 16.4
平安证券 ~ 13.7 730.0 ~
国海证券 ~ 13.8 600.0 16.2
上海证券 3.3 13.6 600.0 16.0
申银万国 ~ 13.9 750.0 16.4
法兴银行 3.180 13.7 700.0 ~
渣打银行 3.250 13.4 750.0 ~
瑞银 ~ 13.4 650.0 16.3
注:~表示数据未提供.(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
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