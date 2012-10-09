版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 13:53 BJT

〔日本个股〕本田汽车称9月在中国汽车销量同比下降40.5%

路透北京10月9日电---本田汽车(7267.T)周二表示,9月在中国汽车销量较去年同期大降40.5%,至33,931辆.

本田在一份声明中称,今年前九个月的销量上涨9.5%,至469,993辆.

本田在中国组建有两家合资企业,分别是东风本田(0489.HK)和广汽本田(2238.HK).(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐