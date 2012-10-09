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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 13:29 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元脱离数月低点,但人气依然脆弱

路透惠灵顿/悉尼10月9日电---澳元和新西兰元周二略微收回失地,受助于获利了结和中国股市反弹,但人气仍然脆弱,受全球增长忧虑和疲软澳洲经济数据拖累.

澳元兑美元AUD=D4较盘初的1.0196涨0.005美元至1.0245,空头回补提供助益.周一澳元跌至7月中以来最弱的1.0149美元.

交易商称模型基金交投活跃,逢低大量吸纳.

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