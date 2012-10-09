朝鲜称其火箭射程可达美国大陆

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月9日电---朝鲜周二称拥有射程可达美国大陆的火箭，而韩国与美国近日刚达成延长韩国弹道导弹射程的协议。

自1950-53年战争以来，朝鲜与韩国一直没有签署和平条约，实际上仍处于战争状态。与此同时，地区大国多年来也一直试图遏制朝鲜的核武器项目。

朝鲜据信正在研发射程达6,700公里或更远的可抵达美国的远程导弹，但该国近期两次发射火箭均以失败收场。

朝鲜中央通讯社报导称，朝鲜国防委员会发布公告称，朝鲜准备应对美国的任何军事威胁。

“我们并不隐瞒（事实），包括战略火箭部队在内的革命武装队伍的打击目标范围不仅包括驻扎在朝鲜半岛的傀儡部队和美帝国主义侵略者，也包括日本、关岛和美国大陆，”朝中社称。

韩国周日称，已与美国达成协议，将把韩国弹道导弹射程延长逾两倍至800公里，以对抗来自朝鲜的威胁。（完）