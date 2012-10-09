〔券商观点〕中国近期外汇持续大规模流出,可能影响流动性管理--高盛高华

路透北京10月9日电---高盛高华最新研究报告称,以历史标准衡量,近期中国的外汇流出规模尤其庞大,持续时间也格外长.虽然短期对总体经济影响较有限,但资金流波动可能对央行的国内流动性管理带来挑战.

报告认为,热钱持续大规模外流对中国的汇率压力应较有限,这是因为中国的外汇储备一直保持稳定;国内资产价格可能在更大程度上受到基本面和市场情绪的影响,而与热钱流动本身关联不大.

"由于热钱流动对迅速变化的市场情绪格外敏感而且难以预测,它对整体国际收支动向的主导作用可能加大央行管理国内金融状况的难度,至少会轻微损害宏观经济表现."报告并称,不确定的热钱流动前景是妨碍准备金率进一步下调的主要因素.

汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行10月调降存款准备金率的预期仍存,但有所降温,降息预期亦再度淡化.而债券收益率近来大幅走升,以及流动性预期相对改善,使得看多债市相对增加,市场也提前有体现.[ID:nSB2035717]

从热钱流动前景来看,报告认为QE3对热钱流动的影响尚不明朗,但以往经历表明它未必会推动热钱的流出势头逆转,"除非它切实地改善了基本面推动因素,尤其是以风险因子衡量的全球及中国经济增长前景."报告称.

此外,一些初步迹象显示风险情绪有所改善,这可能意味着热钱外流放缓,尽管对总体增长的担忧仍造成压力.

高盛高华报告并分析,对全球和中国经济风险的担忧加剧似乎是此番热钱外流的主要推动因素,尽管当前人民币和美元之间利差明显(虽有所收窄).

国际货币基金组织(IMF)最新预测显示,2012年全球经济仅成长3.3%,低于7月预估的3.5%.这将是2009年以来的最低成长速度.IMF预测明年全球经济温和成长3.6%,亦低于7月预估的3.9%.

IMF并预计中国今年的经济增速料放缓至7.8%,并警告道若欧元区危机恶化和美国未能避免"财政悬崖",亚洲新兴经济体将面临风险.[ID:nSB2037215]

高盛高华采用"外汇购买头寸(外汇占款)"、FDI及贸易余额数据来衡量月度热钱流动数据,估测热钱流动规模为外汇购买头寸变化与贸易和FDI之和的差值,即净贸易和FDI以外的兑换成人民币的外汇计为热钱流入,反之计为热钱流出.

但该报告并未考虑同期外币存款变化.中国央行数据显示,今年外币存款急剧上升,8月末外币存款余额4,151亿美元,同比增长62.1%,显示私营部门持有美元意愿明显上升.(完)