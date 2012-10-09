〔日本个股〕丰田汽车9月中国汽车销量同比大跌近50%,1-9月销量上升

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透10月9日电---根据丰田汽车一位发言人,该公司9月中国销量较去年同期大跌48.9%,凸显出中国爆发反日活动对日系品牌的影响之大.
丰田汽车驻北京发言人Takanori Yokoi称,9月丰田及两家本地合资企业销售总量为约44,100辆.
今年1-9月,丰田及合资企业汽车销量较去年同期增长4.6%,达到约640,200辆.(完)
--编译 洪曦;审校 艾茂林
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p