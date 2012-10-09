版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:股市坚挺,日圆普遍下滑

0600GMT

* 澳元/美元上涨0.5%,欧元/美元升0.2%,澳元/日圆和新西兰元/日圆亦涨0.5%.

* 欧元/瑞郎受到买盘支撑,但脱离1.2144的高点.日本投资者普遍卖出日圆.

* 中国上海沪综指上涨近2%,帮助提振亚洲股市.

* 欧洲时段将出炉的数据有:法国预算和贸易收支,意大利第二季GDP,以及英国制造业产出和贸易收支.

(完)

--编译 高琦; 审校 石冠兰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐