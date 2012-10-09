《汇市简讯》欧洲开盘:股市坚挺,日圆普遍下滑

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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* 澳元/美元上涨0.5%,欧元/美元升0.2%,澳元/日圆和新西兰元/日圆亦涨0.5%.
* 欧元/瑞郎受到买盘支撑,但脱离1.2144的高点.日本投资者普遍卖出日圆.
* 中国上海沪综指上涨近2%,帮助提振亚洲股市.
* 欧洲时段将出炉的数据有:法国预算和贸易收支,意大利第二季GDP,以及英国制造业产出和贸易收支.
(完)
--编译 高琦; 审校 石冠兰
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