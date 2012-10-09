《汇市简讯》欧洲开盘:股市坚挺,日圆普遍下滑

* 澳元/美元上涨0.5%,欧元/美元升0.2%,澳元/日圆和新西兰元/日圆亦涨0.5%.

* 欧元/瑞郎受到买盘支撑,但脱离1.2144的高点.日本投资者普遍卖出日圆.

* 欧洲时段将出炉的数据有:法国预算和贸易收支,意大利第二季GDP,以及英国制造业产出和贸易收支.