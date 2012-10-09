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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 14:14 BJT

〔韩国股市〕小幅收跌,三星电子和现代汽车等权重股力压大盘

路透首尔10月9日电---韩国股市周二小幅收低,三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)等权重股令股指承压下跌.

综合股价指数.KS11收低0.14%,报1,979.04点,抹去日内稍早涨幅.该股指周一时亦收挫.(完)

--编译 洪曦;审校 侯向明

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