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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 14:14 BJT

〔日本股市〕收跌1.1%,企业获利与经济放缓担忧施压

路透东京10月9日电---日本股市周二收低,,因投资者愈发担忧企业在公布季度财报时将下调全年财测.此前世界银行警告称中国经济成长放缓持续的时间可能比预想的要长.

日经指数.N225收低1.1%至8,769.59点.东证股价指数.TOPX跌1.3%,收报727.68.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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