〔中国金融〕首支人民币-港元双币种计价的中国A股ETF将在港亮相

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港10月9日电---中国嘉实国际资产管理有限公司(Harvest Global Investments)周五将在港交所推出其人民币指数股票型基金(ETF),这是第一支同时以人民币和港元交易的金融产品.
该ETF追踪MSCI明晟中国A股指数,将直接投资于中国内地股市.其人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度为20亿元人民币(3.1811亿美元).
这是继华夏基金、易方达基金和南方东英资产管理有限公司之后的第四支人民币A股ETF,也是第一支同时以港元和人民币交易的ETF.
该基金在一级市场只能以人民币申购和赎回,在二级市场上,港元和人民币交易价格或有差别,将分别以两种货币结算.(完)
--编译 王洋;审校 石冠兰
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保