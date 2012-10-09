《汇市简讯》欧元/美元买盘在1.2960-65,1.2940和1.2900-20附近

0620GMT

* 在1.30附近挂有卖单,1.3010附近有少量停止单,在1.3025-40之间挂有更多卖单.

* 次要的费波纳奇回档位水平分别在1.2938(1月份低位1.2937)和1.2907,以及1.2804-1.3072

* 有执行价为1.2920,1.2960,1.3000和1.3025的期权最近到期,纽约时段欧元/美元下跌.(完)

--编译 肖群英;审校 高琦

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