版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 14:45 BJT

〔标题新闻〕前摩根士丹利和雷曼兄弟高管成立对冲基金,将关注亚洲并购和重组活动机会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8L91PI]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐