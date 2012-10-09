〔路透调查〕韩国央行料在本周再度降息25个基点,以支撑本国经济

路透首尔10月9日电---路透调查显示,受访的24位分析师中有22位预期韩国央行将在10月11日降息25个基点至2.75%,这将是该央行四个月来的第二次降息,旨在全球需求进一步放缓的情况下,支撑本国经济.(完)