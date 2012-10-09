《汇市简讯》0.8100处的卖盘限制欧元/英镑走势,今晚英央行总裁将讲话

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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* 据传0.8100处有欧元/英镑卖单,限制其走势
* 有更多卖单位于0.8115-20(9月14日高位在0.8114,200日移动均线切入位在0.8118)
* 上周五所及高位0.8081和昨日低点0.8059构成支撑
* 欧元/英镑在12天内累积上涨了1.75点,曾在2011年的头两个星期累积上涨2.5点
* 英国央行总裁金恩将在伦敦政经学院发表讲话.(完)
--编译 白云; 审校 戴素萍
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