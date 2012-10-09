《汇市简讯》美元/日圆的买单聚集在78.10-20和78.00

0634GMT

* 美元/日圆的卖单落在78.50,78.70和78.90-00.

* 执行价在78.00和79.45的美元/日圆期权将到期.

* 欧元/日圆的买单聚集在101.20-30以及101.00,卖单在102.00.

* 执行价在102.00和103.00的欧元/日圆期权将到期.

* 澳元/日圆的卖单在80.50,买单在79.80和79.40-45.

(完)

--编译 高琦; 审校 张若琪

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