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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 15:15 BJT

《汇市简讯》今天有大量外汇期权到期

0653GMT

* 今天到期的外汇期权包括:欧元/美元位于1.2920,1.2960,1.2975,1.3000,1.3025,1.3050和1.3100的期权

* 英镑/美元1.6140和1.6050,欧元/加元1.2625,欧元/日圆102.00和103.00的期权

* 美元/日圆位于78.00,78.25,78.50和78.80,以及澳元/美元在1.0130,7.0235和1.0250的期权.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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