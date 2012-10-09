版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 15:17 BJT

〔标题新闻〕法国最大的几家银行将与保险公司CNP携手成立一支规模至少10亿欧元的基金--报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8L91KV]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐