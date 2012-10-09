《汇市简讯》欧元/美元:交易员关注窄幅交易区间

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
0645GMT
* 亚洲盘交投清淡,令欧元/美元较周一变动不大
* 亚洲关注欧元/日圆买盘或欧元/澳元多仓削减
* 欧元/美元的窄幅交易区间受关注,买盘在1.2950-60,卖盘在1.2990-00
* 小时图云区在1.2995-1.3017,55日移动均线在1.2995,日移动均线在1.2962
* 1.2920下方或1.3020上方布有停止单.(完)
--编译 王洋; 审校 高琦
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。