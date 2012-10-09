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市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 15:09 BJT

《汇市简讯》欧元/美元:交易员关注窄幅交易区间

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* 亚洲盘交投清淡,令欧元/美元较周一变动不大

* 亚洲关注欧元/日圆买盘或欧元/澳元多仓削减

* 欧元/美元的窄幅交易区间受关注,买盘在1.2950-60,卖盘在1.2990-00

* 小时图云区在1.2995-1.3017,55日移动均线在1.2995,日移动均线在1.2962

* 1.2920下方或1.3020上方布有停止单.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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