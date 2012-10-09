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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 15:21 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跳涨逾3%,因该国可能调整税率

路透新加坡10月9日电---马来西亚棕榈油期货FCPOc3周二跳涨逾3%至每吨2,442马币(林吉特),因该国可能调整出口税率,此外继上周棕榈油期货大跌后,交易商在本周重要产业数据公布前建仓.(完)

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