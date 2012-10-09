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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 15:12 BJT

〔韩国汇市〕韩元追随欧元小涨,央行会议前公债持平

路透首尔10月9日电---韩元兑美元KRW=周二在本地市场清淡交投中小涨,追随欧元的温和涨势,因投资者预计参与SK电讯(017670.KS)出售浦项钢铁(005490.KS)股票交易的外资将抛出一些美元.

韩元兑美元KRW=KFTC在国内市场尾盘报1,110.7,周一本地尾盘报1,112.0.

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