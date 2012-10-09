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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 15:13 BJT

〔日本债市〕公债价格走高,经济担忧与股市颓势提振买需

路透东京10月9日电---日本政府公债价格周二上涨,因全球经济放缓担忧加剧且股市下跌,支撑了固定收益资产的买需.

国际货币基金组织(IMF)下调今年全球经济成长预估至3.3%,7月时预估为3.5%,IMF并警告如果美国和欧洲未能解决各自的经济问题,经济低迷情况将会延长.

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