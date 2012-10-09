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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 15:26 BJT

〔标题新闻〕印度卢比未来一年料逐渐收复跌幅,改革措施对于进一步上涨至关重要--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8L85BM]

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